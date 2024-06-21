Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора зерна в 2024 году на уровне 132 млн тонн

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сохраняет сделанный ранее прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 132 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Однако погодные аномалии могут сильно скорректировать ожидания, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в ходе Всероссийского дня поля в Ставропольском крае в пятницу.

"В южных регионах и в центральной части России у нас на протяжении последних полутора месяцев было очень сухо. То есть сначала у нас заморозило, а потом было очень сухо. И эта ситуация, конечно, сильно может скорректировать, в принципе, наши ожидания. Но пока прогноз на урожай 132 млн тонн зерновых мы сохранили. 86 млн тонн пшеницы, 28 млн тонн всех масличных", - сказала министр.

"Дальше будем смотреть по погоде, пока пошли дожди, сейчас зерно набирает объем", - заявила она.

Лут напомнила, что заморозки повредили посевы более чем на 1 млн га. "Но наши сельхозпроизводители успели вовремя подавляющее большинство площадей пересеять, не всегда зерновыми, но другими культурами пересеять. Тем не менее, сильно на объеме эта ситуация не сказалась, - отметила она. - Поэтому будем смотреть дальше, но мы считаем, что 132 млн тонн мы соберем".

По ее словам, общий урожай будет зависеть не только от южных и центральных регионов, "но и, конечно, Сибири". "В Сибири в этом году ситуация достаточно неплохая. Ожидаем там неплохого урожая", - заключила она.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.