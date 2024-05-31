Посевы от заморозков в РФ погибли почти на 1 млн га

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Посевы погибли от майских заморозков в РФ почти на 1 млн га, в том числе на 850 тыс. га - зерновые, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

"Весна выдалась непростой. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов. Из них порядка 850 тысяч - это зерновые", - сказал он.

Еще около 700 тыс. га пострадали. "Некоторые регионы на своем уровне уже ввели режим ЧС. Но, учитывая масштабы ущерба, по части из них планируется введение ЧС федерального значения", - сказал он.

Как сообщил Патрушев, в пострадавших регионах пересев погибших посевов практически завершен. "Поэтому рассчитываю, что структура площадей будет в целом соблюдена", - сказал он.

По его словам, яровой сев превысил 45 млн га, это практически 80% от плановой площади. "Через пару недель некоторые регионы юга и Северного Кавказа уже могут выйти на уборку нового урожая", - прогнозирует он.

Как сообщалось, сбор зерна в этом году может составить 132 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил 144,9 млн тонн, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.