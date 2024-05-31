Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Посевы от заморозков в РФ погибли почти на 1 млн га

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Посевы погибли от майских заморозков в РФ почти на 1 млн га, в том числе на 850 тыс. га - зерновые, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

"Весна выдалась непростой. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов. Из них порядка 850 тысяч - это зерновые", - сказал он.

В РоссииОтраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожаяОтраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожаяЧитать подробнее

Еще около 700 тыс. га пострадали. "Некоторые регионы на своем уровне уже ввели режим ЧС. Но, учитывая масштабы ущерба, по части из них планируется введение ЧС федерального значения", - сказал он.

Как сообщил Патрушев, в пострадавших регионах пересев погибших посевов практически завершен. "Поэтому рассчитываю, что структура площадей будет в целом соблюдена", - сказал он.

По его словам, яровой сев превысил 45 млн га, это практически 80% от плановой площади. "Через пару недель некоторые регионы юга и Северного Кавказа уже могут выйти на уборку нового урожая", - прогнозирует он.

Как сообщалось, сбор зерна в этом году может составить 132 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил 144,9 млн тонн, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.

Дмитрий Патрушев РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "КАМАЗа" отметил подорожание автоэлектроники для концернов в 4 раза

ВТБ начал выдачу ипотеки на покупку земельных участков

Губернатор Приморья допускает смену владельцев убыточного ГМК "Дальполиметалл"

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по флагманскому вкладу до 18%

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по флагманскому вкладу до 18%

Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Salesforce показали худшую динамику за 20 лет

Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Salesforce показали худшую динамику за 20 лет

Чистая прибыль "Роснефти" в I кв. по МСФО составила 399 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });