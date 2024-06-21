Альфа-банк разместил локальные облигации на $209,8 млн в рамках замещения "вечных" евробондов, выпущенных в 2018 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на $209,8 млн в рамках замещения "вечных" субординированных еврооблигаций, выпущенных в 2018 году, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк заместил более 40% этого выпуска бессрочных евробондов – доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 41,96%.

Все выплаты по замещающим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Оплатить замещающие облигации при внебиржевом размещении можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Согласно раскрытию Альфа-банка, денежными средствами были оплачены облигации на $180,3 млн, евробондами - на $29,5 млн.

Субординированные бессрочные еврооблигации на $500 млн банк разместил в январе 2018 года. Ставка купона по выпуску сейчас - 8,128%, выплаты производятся ежеквартально. Еврооблигации включены в состав источников капитала первого уровня.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В мае кредитная организация завершила замещение другого "вечного" долларового выпуска, он был размещен в 2021 году. Коэффициент замещения в этой сделке был выше - на локальные облигации было обменяно около 66% бессрочных евробондов на $400 млн. В начале июня банк завершил замещение субординированных евробондов с погашением в 2031 году, обменяв на локальные бумаги около половины выпуска. На следующей неделе кредитная организация должна завершить замещение последнего выпуска еврооблигаций - это долларовые бумаги с погашением в 2030 году.

Российские компании и банки по указу президента должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.