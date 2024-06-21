Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 3115п по индексу МосБиржи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется в районе $85,7 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи просел ниже 3115 пунктов, а индекс РТС упал к 1115 пунктам из-за роста официального курса доллара на 2,5 рубля; лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-2,5%) и выросли бумаги "Ростелекома" (+2,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,35 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3096,63 пункта), индекс РТС упал до 1115,39 пункта (-3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июня, составил 87,9595 руб. (+2,54 рубля).

За неделю индекс МосБиржи упал на 3,2%, индекс РТС - на 1,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,11 рубля.

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил в пятницу МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА".

Тем временем правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%, сообщила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

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