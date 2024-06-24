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Онлайн-ритейлер "ВсеИнструменты.ру" анонсировал IPO на "Московской бирже"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру", холдинговая структура онлайн-ритейлера "ВсеИнструменты.Ру", анонсировало планы проведения IPO на "Московской бирже".

Начало торгов запланировано на июль, компания ожидает включение акций в первый котировальный список, сказано в ее сообщении.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также "потенциально" в сделке может быть первичный компонент: акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии. "Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок", - сказано в сообщении "ВИ.ру".

Параллельно компания сообщила о регистрации допвыпуска из 100 млн акций (текущий уставный капитал - 500 млн, то есть в случае полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном УК составила бы 16,7%).

Среди целей потенциального IPO компания, в частности, называет получение ликвидности для акций, усиление привлекательности компании для сотрудников, а также "возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности".

По результатам IPO основатели компании сохранят в ней контроль.

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