Мосбиржа допустила акции онлайн-ритейлера "Всеинструменты.ру" к торгам с 5 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение с 5 июля включить обыкновенные акции ПАО "ВИ.ру", холдинговой структуры онлайн-ритейлера "Всеинструменты.ру", в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Тикер эмитента – VSEH.

Компания официально анонсировала IPO на Мосбирже 24 июня.

"Всеинструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY ("do it yourself", т.е. "сделай сам" – товары для дома, стройки, ремонта и дачи).