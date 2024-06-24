Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил негативный импульс минувшей пятницы на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется у $85 за баррель) и ожиданий новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,4%, лидируют в откате акции "Московской биржи" (-3,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3101,31 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1110,72 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июня, составил 87,9595 руб. (+2,54 рубля).

Подешевели акции "Московской биржи" (-3,1%), АФК "Система" (-1,9%), "ТКС Холдинг" (-1,5%), "Интер РАО" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,6% "префы"), "Газпром нефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги ОК "Русал" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3090-3150 пунктов.

"Последний месяц в понедельник российский рынок всегда снижался. Вполне вероятно, что сегодня также будут преобладать продажи. Но несмотря на это, мы склоны считать, что индекс достиг локального минимума, за которым должно последовать восстановление. Активность покупателей может увеличиться по мере закрепления индекса МосБиржи выше 3150 пунктов", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Совет ЕС по иностранным делам в понедельник планирует утвердить согласованный 20 июня 14-й пакет антироссийских санкций. Новые ограничения впервые нацелены на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Во-первых, они предполагают запрет на заход танкеров с российской нефтью ("теневого флота") в порты ЕС. Во-вторых, будет запрещена перевалка российского СПГ для его реэкспорта из ЕС в другие страны. Глобально для России эти меры не являются неожиданными и не окажут существенных последствий, российский флот уже не заходит в порты ЕС. Что касается перенаправления топлива через порты ЕС в Азию, то с июня по конец октября открыта восточная часть Северного морского пути. С другой стороны, уже действует практика перегрузки СПГ в море, с борта на борт. Тем не менее, новости об очередных санкциях, очевидно, имеют негативный окрас, поэтому не исключено преобладание "медвежьих" настроений на рынке в начале торгов в понедельник, полагают аналитики.

Тем временем, правительство РФ снизило порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%. Такое решение принято с целью стабилизировать курс рубля, который значительно укрепился на фоне сокращения импорта из-за сложностей с трансграничными платежами. Смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки говорит о том, что власти находят чрезмерное укрепление рубля неблагоприятным для экономики страны.

"Мы полагаем, что если эта мера не окажется эффективной, и рубль продолжит укрепляться, то со стороны властей последуют новые шаги для удержания национальной валюты в равновесном положении. В частности, нельзя исключать, что Банк России может приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ", - полагают эксперты "Цифра Брокер".

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, наступившая неделя станет ключевой для определения экономических прогнозов и решений на рынках. Отчет о личных доходах и расходах в США может оказать значительное влияние на ожидаемое снижение ставок ФРС в сентябре.

На российском рынке наблюдается консолидация после недавних колебаний, вызванных внешними и внутренними экономическими факторами. Важным уровнем поддержки остается диапазон 2980-3000 пунктов, который был успешно удержан на протяжении последних месяцев. Дивидендный сезон продолжается с важными отсечками по акциям таких компаний, как Сбербанк, "Татнефть" и МТС. Эти акции остаются в фокусе аналитиков и демонстрируют хорошие долгосрочные перспективы, считает Кабаков.

Зарубежные фондовые рынки

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,04-0,2%, но неделю завершили в "плюсе". Dow за неделю прибавил 1,5%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq - менее чем 0,1%. S&P 500 и Nasdaq растут уже три недели подряд.

Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемое S&P Global, в июне повысилось до 54,6 с 54,5 пункта месяцем ранее, обновив максимум с апреля 2022 года. В промышленной сфере индикатор увеличился до 51,7 с 51,3 пункта, в секторе услуг - до 55,1 с 54,8 пункта.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари днем ранее заявил о наличии признаков ослабления американской экономики, а также выразил мнение, что инфляция в Штатах вернется к целевым 2% в течение ближайшего года или двух.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что члены руководства регулятора признают проблемы, связанные с ослаблением курса иены до минимумов за 30 лет, но не могут прийти к консенсусу относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики. На этой новости иена опустилась в паре с долларом США примерно на 0,1%, и это стало позитивным фактором для японских экспортеров.

Китайский рынок обновил минимум за четыре месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки.

Иностранные инвесторы с начала июня вывели из китайских акций 33 млрд юаней ($4,54 млрд), пишет Trading Economics. На этой неделе трейдеры ждут индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг КНР.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $85,21 за баррель (-0,04% и -0,6% в пятницу), августовская цена WTI - $80,69 за баррель (-0,04% и -0,7% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.