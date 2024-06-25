"Делимобиль" нарастит парк на 900 автомобилей Chery за несколько месяцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", предоставляющее услуги под брендом "Делимобиль", расширяет партнерство с дистрибутором китайской Chery, за счет чего в ближайшие несколько месяцев парк каршерингового сервиса увеличится на 900 автомобилей.

Кроме того, "Делимобиль" получил статус официального сервисного партнера марки Chery – это дает возможность самостоятельно проводить гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей из парка, а также прямой контракт на поставку запчастей.

По итогам I квартала 2024 года автопарк "Делимобиля" насчитывал 26,88 тыс. машин. Сообщалось, что к концу 2024 года компания планирует нарастить автопарк до более 30 тыс. автомобилей.