Рубль утром слегка снижается к китайскому юаню после роста накануне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань чуть повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль немного слабеет в рамках небольшой коррекции после заметного роста накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,69 руб. (+1,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,82 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Сегодня ожидаем сохранение тенденции на укрепление национальной валюты, чему способствует высокий спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, пара "юань-рубль" в ходе торгов может продолжить негативную динамику и отступить в район 11,5 рубля. На наш взгляд, после прохождения пика налоговых выплат на этой неделе, уже в начале июля китайская валюта может перейти к восстановлению и на среднесрочном горизонте вернуться в район 12 рублей", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве составляет $85,93 за баррель, что на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене 0,02%, до $81,6.

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - отметил Нетаньяху.