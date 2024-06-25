Глава "Русагро" Тимур Липатов приобрел 160,4 тыс. GDR компании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "Группа "Русагро" и член совета директоров Ros Agro Plc (головная структура группы, зарегистрирована на Кипре) Тимур Липатов приобрел 160 419 GDR Ros Agro в июне 2024 года, сообщает компания.

"В результате транзакции его доля в компании составила 0,119% (исключая казначейские акции). Таким образом, Липатов владеет 160 419 GDR Ros Agro (0,119% в эквиваленте GDR)", - говорится в сообщении.

Уставный капитал компании разделен на 27 млн 333 тыс. 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.