Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Глава "Русагро" Тимур Липатов приобрел 160,4 тыс. GDR компании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "Группа "Русагро" и член совета директоров Ros Agro Plc (головная структура группы, зарегистрирована на Кипре) Тимур Липатов приобрел 160 419 GDR Ros Agro в июне 2024 года, сообщает компания.

"В результате транзакции его доля в компании составила 0,119% (исключая казначейские акции). Таким образом, Липатов владеет 160 419 GDR Ros Agro (0,119% в эквиваленте GDR)", - говорится в сообщении.

Уставный капитал компании разделен на 27 млн 333 тыс. 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.

Русагро Ros Agro Тимур Липатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Васильев отправлен под домашний арест

Нерезиденты предъявили к оферте 1,3% акций МТС, компания допускает повторные выкупы

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Онлайн-ритейлер "ВсеИнструменты.ру" анонсировал IPO на "Московской бирже"

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье в июле начнет собирать автомобили Exeed

Нефть Brent слабо дешевеет после роста на прошлой неделе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });