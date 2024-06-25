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Мосбиржа перенесла запуск торгов фьючерсами на акции "Распадской"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила о переносе запуска торгов фьючерсами на обыкновенные акции "Распадской", который планировался на 25 июня.

Как отмечается в сообщении биржи, перенос связан с необходимостью дополнительного согласования параметров запускаемых инструментов.

"О дате начала торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее биржа сообщала, что к торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2024 года.

В настоящее время на рынке деривативов Мосбиржи торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары.

Московская биржа Распадская
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