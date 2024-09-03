Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

МосБиржа запустит фьючерсы на акции "Распадской" 10 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа 10 сентября начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Распадская", говорится в сообщении торговой площадки.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.

Параметры фьючерсных контрактов: код базисного актива - RASP, лот - 10 акций, стоимость и минимальный шаг цены - 1 рубль.

МосБиржа собиралась запустить торги фьючерсами на акции "Распадской" еще в июне, но затем объявила о переносе сроков в связи с необходимостью дополнительного согласования параметров запускаемых инструментов.

Сейчас на срочном рынке МосБиржи доступны более 50 фьючерсов на акции.

МосБиржа Распадская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк запустил для физлиц вклад в рупиях

Сбербанк запустил для физлиц вклад в рупиях

РФ планирует вновь запустить приватизацию деприватизированного "Метафракс Кемикалс"

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Кофе робуста дешевеет с исторических максимумов

Кофе робуста дешевеет с исторических максимумов

ByteDance привлекает кредит на рекордные для Азии $9,5 млрд

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Нефть Brent подешевела до $76,3 за баррель

Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой

Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов

Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });