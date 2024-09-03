МосБиржа запустит фьючерсы на акции "Распадской" 10 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа 10 сентября начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Распадская", говорится в сообщении торговой площадки.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.

Параметры фьючерсных контрактов: код базисного актива - RASP, лот - 10 акций, стоимость и минимальный шаг цены - 1 рубль.

МосБиржа собиралась запустить торги фьючерсами на акции "Распадской" еще в июне, но затем объявила о переносе сроков в связи с необходимостью дополнительного согласования параметров запускаемых инструментов.

Сейчас на срочном рынке МосБиржи доступны более 50 фьючерсов на акции.