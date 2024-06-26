Добыча угля в РФ в январе-мае снизилась на 0,2% до 179 млн т

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-мае 2024 года снизилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 179 млн т, сообщил Росстат.

Добыча каменного угля составила 139 млн т (-0,6%), в том числе антрацита - 9,5 млн т (-18,2%). Добыча коксующегося угля выросла на 10,3% до 47,3 млн т. Прочего каменного угля добыто 82,5 млн т (-3,7%).

Добыча бурого угля выросла на 1,2% до 39,9 млн т.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в беседе с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 года. Но Минэнерго не планирует пересматривать прогноз по экспорту и добыче угля на 2024 год, говорил он.

"У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовско-Черноморский бассейн - ИФ) и порты Северо-Запада", - пояснял он.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли.