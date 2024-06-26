Выпуск легковых машин в РФ в мае снизился на 2,1% на фоне праздников и отпусков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в мае 2024 года на фоне майских праздников и корпоративных отпусков крупнейших автопроизводителей снизилось в годовом выражении на 2,1%, упав в сравнении с апрелем текущего года на 31,5%.

Как сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, за 5 месяцев 2024 года в РФ было выпущено 267 тыс. легковых автомобилей - на 66,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Абсолютного показателя их выпуска за май Росстат не приводит, но уточняет, что за прошлый месяц их было произведено на 2,1% меньше в годовом выражении и на 31,5% меньше, чем в апреле текущего года. Исходя из данных прошлых докладов Росстата, в мае в стране было выпущено порядка 43 тыс. легковых автомобилей.

Грузовиков за январь-май 2024 года в РФ произведено 73,5 тыс. шт. (+21%). За прошлый месяц их было сделано на 0,7% больше, чем в мае 2023 года, и на 22% меньше, чем в апреле текущего. Таким образом, исходя из предыдущих докладов Росстата, в мае было выпущено примерно 13,2 тыс. грузовых автомобилей.

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за 5 месяцев 2024 года выросло на 26%, до 6,3 тыс. шт. В мае их было выпущено на 7,5% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 17% меньше, чем в апреле нынешнего года.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта, по данным Росстата, за 5 месяцев увеличился на 11,7%, до 90,4 тыс. шт. В мае он был на 10,5% меньше в годовом выражении и на 15,7% меньше м/м.

Кузовов для автотранспортных средств за январь-май сделано 17,9 тыс. шт. (+32,7%). В прошлом месяце их выпуск, по оценке Росстата, взлетел на 32,3% по отношению к маю прошлого года и был на 18,3% меньше уровня апреля этого года.

Ряд машиностроительных предприятий РФ в мае проводили плановые корпоративные отпуска, комбинированные с праздничными выходными днями. В частности, конвейеры крупнейших легкового и грузового автопроизводителей РФ - "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) и "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) соответственно - были планово приостановлены с 29 апреля по 12 мая включительно.