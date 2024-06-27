Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent топчется у $85 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели заметных изменений, подешевел "Сургутнефтегаз" и продолжает сползание вниз Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3152,35 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1130,96 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составляет 87,8064 руб. (+0,5294 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,2% "префы"), Polymetal (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3140-3180 пунктов. Ситуация для российского рынка развивается по позитивному сценарию, в текущих условиях шансы увидеть индекс вблизи отметки 3300 пунктов к концу лета увеличиваются, полагает он.

Акции Сбербанка торгуются на максимумах с начала года. Видя сильный спрос со стороны инвесторов, можно предположить, что дивидендный "гэп" будет закрыт быстро, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Росстат сообщил о росте индекса потребительских цен в период с 18 по 24 июня на 0,22% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. Это самый сильный рост цен за неделю в 2024 году. Таким образом, инфляция выросла с начала июня на 0,58%, с начала года - на 3,82%, за 12 месяцев - на 8,5%.

На следующей неделе пройдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что также добавит свой вклад в инфляцию. Тенденция к ускорению инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля. Таким образом, повышенная волатильность на рынке акций может сохраняться вплоть до заседания регулятора, полагают эксперты.

Зарубежные рынки

В США в среду индексы акций подросли на 0,04-0,5% во главе с Nasdaq.

По данным Минторга США, продажи новостроек в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив минимум за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня.

Член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда.

Тем временем Федрезерв США сообщил, что крупнейшие банки страны могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 31 ведущего банка страны может составить $685 млрд в рамках сценария, при котором безработица в стране увеличивается до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 36%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,8 процентного пункта - до 9,9%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

"Стресс-тесты в этом году показали, что крупные банки имеют достаточный капитал для того, чтобы справиться с очень стрессовым сценарием", - заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр.

В Азии в четверг наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Давление на мировые рынки акций оказывают сочетание слабых статданных, отсутствие масштабных экономических стимулов и ясных прогнозов для денежно-кредитной политики.

Негативным фактором для фондовых индексов, в частности, стало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 3% в годовом выражении и повысились на 1,7% в помесячном. В апреле рост составлял 2% и 1,2% соответственно.

Инфляционные ожидания австралийцев в июне выросли до 4,4% с майских 4,1%, и рынок повысил оценку вероятности повышения ключевой процентной ставки австралийского ЦБ в августе до 40% с 10% ранее.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после слабого подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в четверг составила $85,06 за баррель (-0,2% и +0,3% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $80,67 за баррель (-0,3% и +0,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, запасы бензина - на 2,65 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 377 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.