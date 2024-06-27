Альфа-банк разместил локальные облигации на $345,6 млн, заместив более 40% евробондов-2030

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на $345,6 млн в рамках замещения субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года. ОБ этом сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк заместил более 40% выпуска евробондов – доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 40,66%.

Все выплаты по замещающим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Оплатить замещающие облигации при внебиржевом размещении можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом – денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Согласно раскрытию Альфа-банка, денежными средствами были оплачены облигации на $291,6 млн, евробондами - на $54 млн.

Объем выпуска евробондов с погашением в 2030 году составлял $850 млн. Ставка купона по нему сейчас - 5,95%.

Альфа-банк выпустил замещающие облигации на все находившиеся в обращении выпуски еврооблигаций. В ноябре и декабре прошлого года банк заместил локальными бумагами два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В текущем году были замещены долларовые выпуски с погашением в 2030 и 2031 годах и два "вечных" выпуска.

Российские компании и банки по указу президента должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при соблюдении ряда условий.