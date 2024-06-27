Поиск

Альфа-банк разместил локальные облигации на $345,6 млн, заместив более 40% евробондов-2030

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на $345,6 млн в рамках замещения субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года. ОБ этом сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк заместил более 40% выпуска евробондов – доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 40,66%.

Все выплаты по замещающим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Оплатить замещающие облигации при внебиржевом размещении можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом – денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Согласно раскрытию Альфа-банка, денежными средствами были оплачены облигации на $291,6 млн, евробондами - на $54 млн.

Объем выпуска евробондов с погашением в 2030 году составлял $850 млн. Ставка купона по нему сейчас - 5,95%.

Альфа-банк выпустил замещающие облигации на все находившиеся в обращении выпуски еврооблигаций. В ноябре и декабре прошлого года банк заместил локальными бумагами два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В текущем году были замещены долларовые выпуски с погашением в 2030 и 2031 годах и два "вечных" выпуска.

Российские компании и банки по указу президента должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при соблюдении ряда условий.

Альфа-банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2023 год в 35 руб./акция

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });