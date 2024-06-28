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Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6% четвертый месяц подряд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны.

Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.

Аналитики также не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в прошлом месяце уменьшилось на 10 тыс. и составило 1,82 млн человек. Количество занятых выросло также на 10 тыс. - до 67,61 млн

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в мае приходилось 124 открытых вакансий по сравнению со 126 месяцем ранее, в то время как эксперты не ожидали изменения. Это самый низкий показатель за два года.

Япония
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