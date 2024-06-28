Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным снижением рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля в период пика налоговых платежей, в то время как внешние рынки подают позитивные сигналы (августовская нефть Brent, например, в день экспирации фьючерсов торгуется в районе $87 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, в лидерах отката выступают расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3144,66 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1165,95 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июня, составляет 84,964 руб. (-2,8424 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,1%), акции "Аэрофлота" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до 30 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за пять месяцев прибыль ВТБ составила 233,4 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подорожали акции "РусГидро" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3120-3170 пунктов. Благоприятным исходом для рынка будет удержание индексом текущих отметок - в этом случае можно будет ожидать продолжения восстановления на следующей неделе, полагает эксперт.

Накануне акции Сбербанка завершили день на максимальной отметке с начала декабря 2021 года. Таким образом, несмотря на сильное снижение индекса за последний месяц, акции Сбербанка не только полностью восстановились, но и смогли поставить новый ценовой максимум - почти 328 рубля за бумагу, отмечает аналитик.

Как считают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ сохраняется сдержанный оптимизм. Поддержку индексу РТС накануне вечером оказало резкое укрепление официального курса российского рубля к доллару, что можно объяснить приближением пика налоговых выплат 28 июня.

Банк России сообщил, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов, полагают эксперты.

Накануне начался сбор заявок на участие в IPO "ВсеИнструменты.ру". В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями "ВсеИнструменты.ру" на Московской бирже ожидается 5 июля.

В целом в пятницу рынок акций сосредоточится на динамике валютного рынка, который проходит пик налоговых выплат. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК "Система", "Роснефти", "Группы Астра", "Аэрофлота" и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах, напомнили эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,1-0,3%, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

По данным Минторга США, экономика страны в I квартале выросла на 1,4% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%.

Федеральная резервная система в среду вечером опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Накануне в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты в президенты удивили рынки тем, что не фокусировались слишком сильно на критике Китая, пишет Trading Economics.

Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.

Промышленное производство в стране в мае повысилось на 2,8% относительно предыдущего месяца при среднем прогнозе аналитиков в 2%. По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 0,3% - это первый подъем за семь месяцев.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке, также трейдеры ожидают традиционного повышения спроса на бензин в США в условиях высокого автомобильного сезона.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $86,94 за баррель (+0,7%), августовская цена WTI - $82,35 за баррель (+0,8%).

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics. В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.