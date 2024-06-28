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Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за год в 19,49 руб./акция

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию), сообщила компания.

Таким образом, финальные дивиденды компании составили 19,49 руб./акция.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 8 июля.

Акционеры также утвердили решение назначить аудитором на 2024 год ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Как сообщалось, прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 млрд рублей. То есть на дивиденды за 2023 год нефтяная компания направит порядка 75,7% от прибыли. За 2022 год компания суммарно выплатила 81,94 руб./а.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.

Газпром нефть
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