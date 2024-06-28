ЦБ уличил организатора размещений высокодоходных облигаций в искусственном создании ликвидности

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования на биржевых торгах при совершении сделок с корпоративными высокодоходными облигациями, организатором выпуска которых выступало ООО "Юнисервис капитал".

Согласно сообщению ЦБ, сделки совершались в период с 12 декабря 2018 года по 13 апреля 2023 года с 19 выпусками облигаций компаний, в числе которых ООО "Феррони", ООО "СДЭК-Глобал", АО "Ламбумиз", ООО "ЮниМетрикс и др.

"Юнисервис капитал" и его гендиректор Алексей Антипин при участии еще нескольких сотрудников этой компании организовали схему управления брокерскими счетами ряда физических и юридических лиц, установил регулятор. Используя ИT-инфраструктуру "Юнисервис капитала", они совершали взаимные сделки между управляемыми счетами, в том числе с целью создания и поддержания ликвидности на рынках облигаций.

"Это способствовало развитию деятельности ООО "Юнисервис капитал" как организатора размещений, поддержанию обращения выпусков на организованных торгах и расширению круга эмитентов, заинтересованных в посредничестве ООО "Юнисервис капитал" при привлечении финансирования путем выпуска долговых обязательств", - пишет ЦБ.

Как показала проверка, "Юнисервис капитал" и Антипин управляли брокерскими счетами третьих лиц с неформального согласия их владельцев, не имея на то правовых оснований. Значительная часть взаимных сделок, совершенных между управляемыми счетами по предварительному соглашению, привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов облигациями.

"Юнисервис капитал" и Антипин привлечены к административной ответственности. ЦБ также направил предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Операции по торговым счетам лиц, вовлеченных в схему, ограничены.

"Банк России обращает внимание клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг на риски, связанные с передачей управления своими средствами лицам, не имеющим соответствующих лицензий, а также на недопустимость предоставления кому-либо доступа к брокерским счетам без надлежаще оформленной доверенности", - заключил регулятор.