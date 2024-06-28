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Акционеры "Норникеля" одобрили отказ от финальных дивидендов за 2023 год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании 28 июня одобрили рекомендацию о невыплате финальных дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Поддержало отказ от распределения прибыли 59,34% присутствующих акционеров, против было 40,6%. Кворум собрания был 75,66%.

Также акционеры "Норникеля" выбрали новый состав совета директоров из 13 человек. Состав совета "Норникель" не раскрывает.

Ранее акционеры выдвинули 19 кандидатов на 13 мест в совете директоров, в том числе всех его действующих членов. Наиболее заметным новичком в списке кандидатов был заместитель главы госкорпорации "Ростех" Игорь Завьялов. Завьялов - член совета директоров "КАМАЗа", ОАК, "Вертолетов России", Калининградского янтарного комбината и АО "Национальная служба санитарной авиации".

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Интеррос Норильск Норникель Русал
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