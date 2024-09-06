Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, говорится в сообщении компании.

Ранее совет по требованию акционера решил созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о дивидендах. Оно пройдет 30 сентября, в нем примут участие акционеры по данным на 6 сентября.

Также совет ранее отказал во включении вопросов об изменениях устава и утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов компании. Эти вопросы предложил включить в повестку "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров.

Вопрос о распределении прибыли традиционно поднимает "Суал Партнерс", но инициатива в большинстве случаев не находит поддержки совета директоров, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ Group и согласованные OFAC независимые директора. Мотивируя отказ от финальных дивидендов за прошлый год, совет директоров "Русала" заявил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году".

Отказ от дивидендов топ-менеджмент "Русала" в этот раз, как сообщали источники "Интерфакса", сопровождал идеей о проведении buyback после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года. Вместе с тем формализованных предложений на этот счет не было, сообщал источник, близкий к акционерам.

Дивидендная политика "Русала", одобренная советом директоров в 2015 году, предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (включающей дивиденды от "Норникеля").

В 2022 году "Русал" выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, распределив между акционерами $302 млн (дивдоходность на момент объявления - около 3%). Финальные дивиденды за 2022 год совет директоров "Русала" решил не распределять, как и дивиденды в 2023 году.

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.