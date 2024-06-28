Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 июля снизится на 27%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 3 июля составит 1 тыс. 818,2 рубля против 2 тыс. 492,8 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 27%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $236,3 за тонну на пшеницу ($235,8 неделей ранее), $173,7 - на ячмень ($165), $180,6 - на кукурузу ($177,8).

Эти ставки будут действовать по 9 июля включительно.

Как сообщалось, в пятницу правительство приняло постановление, в соответствии с которым базовые экспортные цены для расчета пошлин на пшеницу и меслин увеличены с 17 тыс. до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - с 15 тыс. 875 рублей до 16 тыс. 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.