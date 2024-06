Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" на годовом собрании 28 июня в заочной форме утвердили финальные дивиденды за 2023 год в размере 29,01 рубля на акцию, сообщила НК.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 9 июля 2024 года.

Чистая прибыль НК, относящаяся к акционерам, во втором полугодии составила 615 млрд рублей. Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в размере 30,77 руб./а. Таким образом, общий размер дивидендов за 2023 год составит 59,78 руб./а. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб./а.

На собрании также был утвержден совет директоров из действовавших участников, в который вошли: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов; президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А.Акино, мл. (Филиппины); представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар); представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар); ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им.И.М.Губкина, независимый директор Виктор Мартынов; директор МШЭ МГУ им.М.В.Ломоносова Александр Некипелов; заместитель председателя правительства РФ Александр Новак; замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин; управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro), управляющий директор компании Value Prolific Consulting Services Private Limited Говинд Коттис Сатиш (Индия); главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи, член совета директоров Nesma Infrastructure & Technolog Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, который в настоящее время возглавляет совет директоров "Роснефти".

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.