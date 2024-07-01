Взнос при учреждении международного личного фонда в САР снижается до 500 млн руб.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минимальный размер имущественного взноса учредителя для регистрации международного личного фонда в специальных административных районах (САР) будет снижен в десять раз - с 5 млрд рублей до 500 млн рублей, говорится в подготовленных поправках в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Они были внесены ко второму чтению законопроекта, который в рамках первого чтения уточнял корпоративное законодательство.

Также поправки предусматривают, что новые условия будут распространяться и на ранее созданные международные личные фонды.

Возможность создавать личные и международные личные фонды для управления активами россияне получили весной 2022 года. В первом случае минимальный взнос в них - от 100 млн рублей, и фонд может быть зарегистрирован на территории РФ, во втором - оценочная стоимость активов должна составлять не менее 5 млрд рублей, регистрируются такие фонды в САР.

Первые три международных личных фонда в САР были зарегистрированы на острове Октябрьский в Калининграде в апреле 2024 года.

Кроме того, законопроект наделяет личные фонды, стоимость активов в которых не менее 100 млн рублей, статусом квалифицированного инвестора. Это позволяет совершать сделки со сложными финансовыми инструментами.

Также документ продлевает на полтора года - до конца 2025 года - возможность упрощенной редомициляции компаний в САР - на основании усеченного пакета документов: копии решения совета директоров о смене компанией личного закона, если невозможно получить за рубежом оригинал. Этот порядок изначально был рассчитан на 2022 год, но срок его действия несколько раз продлевался.