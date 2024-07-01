Рубль на "Мосбирже" слегка дорожает к юаню

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в понедельник, в первый торговый день месяца юань дешевеет, а рубль дорожает на фоне дорожающей нефти и после падения по итогам пятничных торгов.

По итогам первой минуты торгов юань подешевел на 2,25 копейки, до 11,712 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 13,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Открывать спекулятивные позиции против национальной валюты пока еще рискованно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Волатильность на валютном рынке уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты. В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период, и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты, и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли, - указывает эксперт в обзоре. - В ближайшее время курс рубля будет в основном зависеть от спроса на валюту со стороны импортеров, поскольку нет поводов для изменения объема притока валюты в страну. Несмотря на то, что рубль выглядит локально перекупленным, а монетарные власти будут предпринимать меры для его умеренного ослабления, открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно".

Нефть дорожает утром в понедельник. К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,74% - до $85,62 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,77% - до $82,16.

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США. Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории.