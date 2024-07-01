Румынский завод Nokian Tyres выпустил первую шину

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Румынии новый завод Nokian Tyres по производству шин для легковых автомобилей, строящийся в Ораде, 1 июля выпустил первую шину, сообщила финская компания.

"Строительство идет по графику и в рамках бюджета, а коммерческое производство шин начнется в начале 2025 года. С первой шиной мы смогли протестировать производственные возможности нового завода, процессы проходят как запланировано", - говорится в пресс-релизе.

Решение о строительстве завода в Румынии мощностью 6 млн шин в год Nokian Tyres приняла после продажи "Татнефти" своего крупнейшего предприятия во Всеволожске (мощность - 17 млн шин в год). Закладка первого камня румынского завода состоялась в мае 2023 года.

"Инвестиции оцениваются примерно в 650 миллионов евро. Шины, произведенные на заводе в Румынии, будут продаваться прежде всего на рынке Центральной Европы, и он стратегически расположен близко к клиентам этого региона", - подчеркивает финская компания.

Nokian Tyres на данный момент выпускает шины на двух производственных площадках - в городе Нокиа (Финляндия) и Дейтоне (США).