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Мосбиржа допустила акции "Промомеда" к торгам с 12 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение с 12 июля включить обыкновенные акции ПАО "Промомед" в раздел "второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Тикер эмитента - PRMD.

Компания 28 июня сообщила о планах провести IPO на Мосбирже в июле.

ПАО "Промомед" – холдинговая компания группы, которая является крупным отечественным разработчиком и производителем лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. В структуру компании входят собственный R&D-центр и высокотехнологичная производственная площадка "Биохимик", благодаря чему "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства. Портфель группы включает более 330 зарегистрированных и производимых лекарственных препаратов, более 80% которых входят в перечень ЖВНЛП.

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