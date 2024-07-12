Фармкомпания "Промомед" провела IPO по верхней границе диапазона

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Промомед" (биофармацевтическая компания) в рамках IPO разместило акции по цене 400 рублей за бумагу, говорится в сообщении о существенном факте компании.

Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 375-400 руб./акция.

Объем размещения составил около 6 млрд рублей, часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации, говорится в пресс-релизе компании.

Стабилизация цены акций в размере до 15% от объема проданных в рамках IPO бумаг будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Акции для этого предоставлены крупнейшим акционером компании (основатель и председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый).

По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что компания в рамках IPO предлагала акции допэмиссии в количестве 40 млн штук. Согласно существенному факту, в результате было размещено 12,5 млн акций, еще 1,875 млн планируется использовать для стабилизации.

Согласно проспекту допэмиссии, Петр Белый до IPO являлся единственным бенефициаром компании.

"Промомед" направит привлеченные по итогам IPO средства, в первую очередь, на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Кроме того, компания рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.

По результатам IPO крупнейший акционер "Промомеда" сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.

Торги акциями "Промомеда" начнутся 12 июля под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Акции компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Действующий акционер принял на себя стандартное обязательство lock-up на срок 180 дней после завершения IPO

Как отмечает компания, в рамках IPO спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов "значительно превысил объем предложения". При этом компания старалась "обеспечить сбалансированную аллокацию" между розничными и институциональными инвесторами, а также ключевыми топ-менеджерами, сотрудниками и партнерами: аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема IPO; на розничных инвесторов - 13,9%; ключевых топ-менеджеров, сотрудников и партнеров компании - 3,6%.

ПАО "Промомед" - холдинговая компания группы, которая является крупным отечественным разработчиком и производителем лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. В структуру компании входят собственный R&D-центр и высокотехнологичная производственная площадка "Биохимик", за счет чего "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства. Портфель группы включает свыше 330 зарегистрированных и производимых препаратов, более 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.