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Рубль утром во вторник слегка дешевеет к юаню в рамках коррекции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет в рамках коррекции после роста на предыдущей неделе.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8995 руб. (+2,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

Целевой диапазон на вторник для пары "юань-рубль" составляет 11,8-12,1 рубля за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Курс юаня в понедельник продолжил уверенно повышаться второй день подряд и поднялся к отметке 11,9 руб., - констатирует эксперт. - Торговые обороты в паре "юань-рубль" с поставкой "завтра" заметно снизились, опустившись до 9,1 млрд юаней, что соответствует уровням первых дней месяца и вызвано снижением интенсивности реализации валюты экспортерами, традиционным после прохождения налоговых выплат. Уход навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России позволяет рассчитывать на переход в первой половине июля курса китайской валюты в диапазон 12-13 руб., выглядящий более оправданным с экономической точки зрения".

Однако закрепление в указанном диапазоне, на взгляд Локтюхова, пока по-прежнему под вопросом из-за сохраняющейся ограниченности биржевого спроса на валюту, отчасти из-за трудностей с трансграничными платежами и рисков по инфраструктуре, отчасти - из-за перехода части операций на внебиржевой рынок. Аналитик ждет сохранения инерции к росту китайской валюты и видит целевым по юаню на вторник диапазон 11,8-12,1 руб.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром во вторник после обновления максимумов с конца апреля накануне.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени увеличились на 0,23% - до $86,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени прибавили в цене 0,14% - до $83,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов составила $83,38 за баррель, что стало наивысшим значением с 26 апреля.

Росту котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

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