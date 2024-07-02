Российский рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций открылись продолжением роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (цена Brent поднялась к $86,8 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3% во главе с котировками "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3195,82 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1153,25 пункта; динамика цен blue chips на "Мосбирже" - смешанная в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России со 2 июля, составил 87,2972 рубля (+1,5492 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,3%), "Московской биржи" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Татнефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", позитивные настроения на рынке акций с начала недели пока преобладают. Курс рубля в последнее время стал более волатильным, хотя советник председателя Банка России Ксения Юдаева прогнозирует стабилизацию валютного курса в перспективе.

Акционеры "РусГидро" не приняли окончательного решения относительно выплаты дивидендов за 2023 год, ожидая решения своего ключевого акционера - Росимущества. "АЛРОСА" изучает возможности диверсификации бизнеса, одним из шагов в этом направлении стало приобретение Дегдеканского рудного поля у компании "Полюс". Планируется, что к 2030 году, когда производство выйдет на полную мощность, ежегодный объем производства золота достигнет 3,3 тонны.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3165-3225 пунктов. Последние дни прослеживается закономерность - сильно растут бумаги, которые в недавнем прошлом были хуже рынка. По этой причине в ближайшие торговые сессии лучше рынка могут быть акции "ВК", "Совкомфлота", "Норникеля", "Северстали" и "префы" "Мечела".

Накануне вечером индекс МосБиржи практически достиг отметки 3200 пунктов. Главным событие стал сильный рост котировок "Газпрома". Последние полтора месяца акции "Газпрома" были под сильным давлением, потеряв за это время порядка 30%. Поэтому рост не выглядит чем-то неординарным. В целом все бумаги нефтегазового сектора смогли подрасти, неплохо смотрелся также сектор металлургии и горной добычи, отмечает Головинов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,8% во главе с Nasdaq, который обновил исторический максимум (индекс вырос до 17879,3 пункта, рекорд обновлен в 21-й раз с начала года). Инвесторы оценивали статданные и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

Во вторник участники рынков ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

Японский Nikkei 225 вырос третий день подряд вслед за ослаблением курса иены, что приводит к увеличению доходов компаний-экспортеров.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление страны во вторник. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в мае и была минимальной за последние 11 месяцев. Эксперты не ожидали изменения темпов инфляции, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют восходящий импульс после обновления накануне максимумов с конца апреля на фоне ожиданий роста спроса в условиях автомобильного сезона.

К 10:07 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $86,79 за баррель (+1,9% накануне), августовские фьючерсы на WTI -дорожали на 0,1% до $83,49 за баррель (+2,3% в понедельник).

Также росту котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла", если этого не сделает сам Бейрут, заявил 1 июля министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.