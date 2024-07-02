Банки РФ в мае снизили запасы драгметаллов на 5 т

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июня 2024 года оценивались в 377 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 55,7 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за май запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото снизились на 5 тонн (8%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.