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Российские банки в июне снизили запасы драгметаллов на 2,6 т

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в российских банках на начало июля 2024 года оценивались в 340 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 53,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото снизились на 2,6 тонны (5%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ЦБ РФ Банк России
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