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Индекс PMI сферы услуг РФ в июне упал до 47,6 пункта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июне 2024 года составил 47,6 пункта, опустившись с майского значения 49,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как отмечается в обзоре, темпы падения активности в секторе стали самыми резкими с декабря 2022 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне составил 49,8 пункта по сравнению с 51,4 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Снижению деловой активности в секторе по итогам июня способствовало возобновившееся падение новых заказов. Участники опроса указывали на снижения покупательской способности клиентов и снижение их численности. Падение новых заказов стало первым с января 2023 года, хотя и происходило незначительными темпами.

Производственные затраты компаний резко выросли в прошлом месяце: темпы их роста стали самыми быстрыми с января. Возросшее бремя издержек было связано с увеличившимися расходами на заработные платы, ремонт, а также повысившимися ценами поставщиков и транспортными затратами.

В то же время компании частично смогли перенести более высокие издержки на клиентов за счет очередного повышения отпускных цен. Темпы инфляции отпускных цен ускорились до пятимесячного максимума и в целом были высокими в историческом контексте.

Несмотря на снижение притока новых заказов компании продолжили в июне наем сотрудников. Темпы создания рабочих мест хотя при этом оказались самыми медленными за четыре месяца.

Объемы незавершенных заказов сокращались третий месяц подряд на фоне достаточных объемов мощностей и сокращения новых заказов.

Степень оптимизма участников опроса в отношении перспектив отрасли на ближайшие 12 месяцев упал до самого низкого уровня почти за год. Тем не менее, компании выражали надежду на улучшение спроса и отмечали планы по расходованию средств на новые линейки обслуживания.

S&P Global
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