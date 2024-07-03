Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется у $86,7 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели менее чем на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3214,74 пункта (-0,08%), индекс РТС - 1150,91 пункта (также -0,08%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составляет 87,9921 руб. (+0,6949 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Газпрома" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1%), "Интер РАО" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3190-3225 пунктов. Российский рынок растет три дня подряд, при этом во многом благодаря отдельным бумагам. По этой причине в среду можно ожидать небольшого снижения индекса. При этом вполне возможен рост отдельных акций - интересно смотрятся бумаги "НоваБев Групп", "Соллерса", "ВК", "Интер РАО", ГК "Самолет" и ПАО "Дальневосточное морское пароходство", считает аналитик.

Инвесторы переключаются на бумаги, которые сильно просели за последние 1,5 месяца и еще пока не восстановились. Благоприятно день сложился и для большинства бумаг ИТ-компаний. Акции "Софтлайна" всего за три дня почти полностью восстановили потери, понесенные ранее на фоне решения компании провести SPO, отметил аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", спрос на акции "Газпрома" подогрели новости об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% в годовом выражении, до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки "Газпрома" в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года, ввиду планового ремонта на трубопроводе "Турецкий поток", но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на акции "Газпрома", поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 годах представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода "Сила Сибири 2" все еще нет, а выход дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год", - полагают эксперты "Цифра брокер".

Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции "НОВАТЭКа". Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 16,79 млн тонн), сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС (на 6,3%), где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ "НОВАТЭКа" из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В целом санкционные риски уже заложены в цены бумаг "НОВАТЭКа", тогда как позитивные факторы еще не учтены, считают аналитики.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,8%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+0,8%) вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla.

Производитель электромобилей сократил поставки во втором квартале на 4,7% - до 443,956 тыс. машин, однако результат оказался значительно лучше среднего прогноза экспертов (436 тыс. автомобилей).

Поддержку рынку также оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил Пауэлл в ходе этого мероприятия. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Отчет Минтруда, обнародованный во вторник, показал неожиданный рост числа открытых вакансий в США в мае, что является сигналом сохранения достаточного спроса на американском рынке труда, отмечает Market Watch.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Инвесторы оценивают статданные из Китая и Австралии, а также заявления представителей ведущих центробанков мира.

Розничные продажи в Австралии выросли на 0,6% в мае относительно апреля после подъема на 0,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост всего на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне упал до 51,2 пункта по сравнению с 54 пунктами в мае, тогда как аналитики ожидали гораздо более умеренного снижения, до 53,4 пункта.

Сводный PMI в июне пустился до 52,8 с 54,1 пункта.

Инфляция в еврозоне движется в правильном направлении, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая на одном мероприятии с Пауэллом.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены восстанавливаются после просадки накануне, поддержку котировкам оказали сигналы резкого снижения запасов сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $86,73 за баррель (+0,6% и -0,4% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $83,27 за баррель (+0,6% и -0,7% во вторник).

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве.

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган "Берил" нанесет ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает MarketWatch.