АЕБ повысила прогноз российского авторынка-24 с 1,3 млн до 1,45 млн машин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2024 году может вырасти до уровня 1,45 млн автомобилей вместо предполагаемых в начале года 1,3 млн единиц, ожидают в Ассоциации европейского бизнеса.

"Учитывая различные экономические, регуляторные, политические факторы и исходя из того, что санкционное и иное давление останется на том же уровне до конца года, комитет автопроизводителей АЕБ считает, что общий объем рынка новых автомобилей в 2024 году составит 1,45 млн автомобилей", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

За 2023 год, как подсчитала АЕБ на базе данных АО "ППК (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), в России было реализовано 1,128 млн легковых автомобилей и LCV. Соответственно, прогноз рынка в 1,3 млн машин, который ассоциация давала в январе, предполагал 15-процентный рост. Обновленный по итогам 6 месяцев прогноз рассчитывает на рост почти на 30%.

Как сообщил Минпромторг со ссылкой на данные ППК, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за 6 месяцев 2024 года выросли на 72,5%, до 774 514 штук. При этом основной для рынка легковой сегмент в июне продолжил существенно расти г/г на низкой базе (в 1,5 раза), но по сравнению с маем показал снижение на 2,4% - за июнь продажи составили 133 393 машины.

"Усилия правительства, направленные на сокращение объема параллельного импорта и повышение локализации производства автомобилей, как и на регулирование импорта через страны ЕАЭС, в определенный момент способствовали замедлению роста, однако не изменили тенденцию. Основным источником роста рынка продолжает оставаться импорт новых автомобилей. В связи с состоявшимся и планируемым запуском производств в перспективе доля импорта будет сокращаться, как мы уже наблюдали в прошлом, в период активной локализации иностранных производителей", - прокомментировал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Он отметил, что объем ввезенных в Россию альтернативными каналами автомобилей почти не растет. Доля поставленных через такие каналы машин на рынке за январь-июнь снизилась г/г на 2 п.п., до 18%.

"Что касается спроса, то хотя он продолжает оставаться на довольно высоком уровне, в дилерских центрах, несмотря на довольно широкие предложения, не наблюдается повышение трафика. Одной из причин этого является высокая стоимость кредитов из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ", - добавляет Калицев.