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На данных о запасах в США Brent подорожала до $86,29 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в среду, инвесторы оценивают официальные данные о запасах топлива в США.

К 18:28 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $86,41 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,14 (0,17%), до $82,91 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,16 млн баррелей - до 448,54 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей и составили 231,67 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,54 млн баррелей, до 119,73 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 345 тысяч баррелей.

Brent WTI Кушинг Минэнерго США
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