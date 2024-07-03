Рубль подешевел к юаню на решении российского Минфина сократить в июле продажи валюты

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В среду на торгах на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню на фоне решения Минфина России сократить объем продажи валюты в июле с июньских 8,1 млрд рублей в день до 3 млрд рублей в день. К 19:00 юань подорожал на 8,9 копейки, до 11,9 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 4 июля на 4,15 копейки, до 87,9506 рубля, и увеличил курс евро на 88,79 копейки, до 94,5829 рубля.

Минфин с 5 июля по 6 августа планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 123,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем дневной объем в период с 7 июня по 4 июля (3,7 млрд рублей, в сумме 71,1 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 145,3 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило минус 21,5 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 июля по 6 августа 2024 года, ЦБ будет продавать валюту объемом около 3 млрд рублей в день (с 7 июня по 1 июля 2024 года продажи составляли 8,1 млрд рублей в день, с 1 по 4 июля - 4,7 млрд рублей).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 15 января 2024 года Минфин впервые с возобновления покупок проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Равновесность курса рубля к юаню и доллару постепенно восстановится, рисков приостановки торгов юанем в России нет, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски приостановки торгов юанем в России из-за возможных вторичных санкций.

Отвечая на такой же вопрос, глава ВТБ Андрей Костин заявил: "Я думаю, что все равно юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, Китаем, а как это будет организовано, это вопрос другой".

США 12 июня внесли "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. Это привело к приостановке биржевых торгов долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжают совершаться на внебиржевом рынке, официальный курс доллара и евро рассчитывается в том числе на основе этих данных.

"Внебиржевой рынок существовал всегда, и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, больше, соответственно, репрезентативность курса будет достаточно высокой. Все механизмы (действуют) постепенно, в том числе и равновесность курса по отношению как к юаню, так и к доллару выровняется. Я не вижу большой трагедии", - заявил глава Сбербанка.

"В среду рубль умеренно подешевел в паре с китайским юанем, его котировки сегодня возобновили снижение после небольшого укрепления по итогам вчерашних торгов в связи с падением спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров после завершившегося в конце прошлой недели июньских налоговых выплат. Помимо этого, давление на рубль оказало решение Минфина уменьшить в июле продажи валюты в рамках бюджетного правила более чем в два раза. В период с 5 июля по 6 августа ведомство будет продавать валюту объемом порядка 3 млрд рублей в день против продаж на 8 млрд рублей месяцем ранее. Поддержку рублю в ближайшее время продолжат оказывать высокие цены на нефть и продажа валюты экспортерами под дивидендные выплаты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"По окончании "налоговой" недели пара CNYRUB стала плавно восстанавливать утраченные позиции и вернулась в узкий диапазон 11,80-11,90 руб./юань при снижении волатильности. Как внешняя, так и внутренняя конъюнктура благоприятствует стабилизации рубля на текущих уровнях: нефтяные котировки продолжают "отыгрывать" краткосрочный фактор сезонного роста спроса, хотя в текущих условиях их влияние на курс рубля происходит с весьма длительным временным лагом, а индекс доллара (DXY) пятый день подряд снижается на фоне повышения вероятности как минимум двух снижений ставки ФРС в текущем году после выхода данных по инфляции потребительских расходов. Примечательно, что офшорный юань, несмотря на снижение DXY, протестировал сегодня новый минимум к доллару с 13 ноября прошлого года. Пока что тренд указывает на продолжение давления на офшорный юань в условиях неустойчивого восстановления китайской экономики, хотя инвесторы связывают определенные надежды с новыми стимулирующими мерами в рамках открывающейся 15 июля третьей пленарной сессии КПК (Компартии Китая). Даже с учетом существенного сокращения продаж юаней со стороны Банка России (расчетные продажи юаня на внутреннем рынке с учетом зеркалирования операций Минфина сократятся с 5 июля до 3 млрд руб. в день) не ожидаем в ближайшее время повышенного давления на рубль. Краткосрочный прогнозный диапазон пары CNYRUB - 11,5-11,95 рубля", - отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

Цены на нефть подрастают вечером в среду, инвесторы оценивают официальные данные о запасах топлива в США. К 19:00 сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,15%, до $86,36 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,16%, до $82,93 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,16 млн баррелей - до 448,54 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 345 тысяч баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 июля не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,04% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц также не изменилась в среду, оставшись на отметке 15,77% годовых, на три месяца - поднялась на 1 базисный пункт, до 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно вторника, оставшись на отметке 16,35% годовых.