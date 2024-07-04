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Глава ЦБ учитывает в том числе и риски приостановки биржевых торгов юанем

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России учитывает все возможные риски, включая и риск приостановки биржевых торгов юанем, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы учитываем все риски", - ответила она на вопрос, не видит ли регулятор рисков приостановки биржевых торгов этой валютой.

Также, говоря о методике формирования официального курса рубля по отношению к доллару и евро, Набиуллина отметила, что пока регулятор не планирует вносить каких-либо существенных изменений в нее, но не исключает корректировок, если они потребуются.

"Что касается формирования официального курса, наша задача заключается в том, чтобы официальный курс как можно более достоверно, полно отражал экономическую стоимость рубля по отношению к разным валютам. У нас курсы сейчас формируются по-разному, по юаню на основе биржевых торгов, по доллару и евро - на основании внебиржевых сделок, остальные валюты - по кросс-курсам", - напомнила она.

"Вопросы возникают в связи с изменением расчета официального курса по доллару и евро. Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности формирования курса. В ближайшее время опубликуем подробную методологию, каких-то принципиальных изменений пока вносить не собираемся, потому что, на наш взгляд, этот способ отражает экономическую стоимость рубля по отношению к этим валютам, но конечно, готовы будем уточнять, будем осуществлять мониторинг, и в том числе уточнять, если будет необходимость, чтобы предотвратить возможное манипулирование курсом", - сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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