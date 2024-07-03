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Чистюхин назвал "не лишенной смысла" идею ввести аккредитацию организаторов IPO

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России считает, что идея "Московской биржи" о возможном введении аккредитации для организаторов IPO "не лишена смысла", регулятор ждет окончательных предложений по этой теме, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он сказал об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мне представляется, что это предложение совершенно не лишено смысла. Потому что от организатора IPO очень многое зависит в контексте как организации качества процесса, так и качества ценообразования на предлагаемый выпуск активов", - сказал он.

"Мы видим сегодня, что часть организаторов очень хорошо понимают свой функционал, и действуют максимально добросовестно, и готовы защитить через свою деятельность как эмитентов, так и инвесторов. Часть организаторов относятся к этому более легко и допускают разного рода ошибки, недочеты, невнимательность. Наверное, одним из способов решения данной проблемы могла бы стать аккредитация, которую, в частности, предложила "Московская биржа" в качестве организатора торговли", - отметил Чистюхин.

Он подчеркнул, что принципиальным аспектом остается сохранение должного уровня конкуренции.

"Это не должен быть закрытый клуб, я имею в виду клуб организаторов размещений, в который не может попасть никакое новое лицо. Очевидно, что все компании, которые соответствуют простым и понятным условиям, должны иметь право при необходимости получить аккредитацию. Мы о таком предложении слышали и ждем окончательной формулировки предложения", - сказал первый зампред ЦБ.

О том, что "Московская биржа" предлагает обсудить потенциальную возможность введения аккредитации для организаторов IPO, в конце июня на ПМЮФ -2024 сообщила директор по развитию первичного рынка акций биржи Яна Шенкланд. "Мы не пришли еще к единому мнению по схеме аккредитации. Есть мнение, что, конечно, хорошо бы добиваться качества в командах организаторов. Каким образом, пока это открытая дискуссия", - подчеркнула она.

Владимир Чистюхин Московская биржа Банк России Яна Шенкланд
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