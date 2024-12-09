Мосбиржа рекомендует планирующим IPO компаниям начинать подготовку хотя бы за полгода-год

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" рекомендует компаниям, планирующим IPO, начинать проводить подготовительную работу хотя бы за полгода-год до панируемого размещения.

"Основная сейчас проблема, которую мы видим, - то, что компании очень быстро пытаются готовиться. Сегодня звучали рекомендации за один-два года начинать готовиться с точки зрения системы корпоративного управления, системы управления рисками. Но хотя бы за 6-12 месяцев - это то, что мы рекомендуем. Каким образом переложить это в требования, мы посмотрим. Если действительно не будет срабатывать стандарт, не будут срабатывать рыночная практика и рыночные требования, именно сам рынок, банки, юристы не будут начинать работать с компаниями, которые очевидно совершенно не готовы, будем тогда вместе с Банком России думать над тем, чтобы каким-то образом формализовывать это уже в регулировании. Сейчас пока мы считаем необходимым - рынок только формируется, чтоб его не задавить, чтоб его не задушить, - сейчас надо дать лучший образец", - сказала журналистам старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук в ходе выступления на бирже в понедельник отметил, что в рамках подготовки к выходу на рынок компаниям стоит отводить время, в частности, на выбор независимых директоров. "Есть, к сожалению, проблема, когда у нас прямо в ночь перед IPO, SPO начинают появляться протоколы о назначении независимых директоров", - сказал он. По словам Шевчука, на этот процесс у компаний должно уходить один-два года. "Почему один-два года? Потому что это же тоже персоналии, и вы можете ошибиться в выборе персоналий. Нужно некоторое время для того, чтобы понять это, осознать и поменять", - пояснил он.

В июне этого года "Московская биржа" предложила обсудить потенциальную возможность введения аккредитации для организаторов IPO, поскольку спрос на первичные размещения растет, но качество новых команд, претендующих на ведение сделок, иногда вызывает беспокойство. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин называл эту идею биржи "не лишенной смысла".

Курицына в понедельник сообщила, что "Мосбиржа" остановилась на другом сценарии, сформулировав рекомендации по выбору организаторов IPO. "Мы в итоге пошли через некую рекомендацию эмитентам, как выбирать организатора для того, чтобы сделка была успешной. И в первую очередь, требования к организатору, запрос к организатору - это компетентная, квалифицированная, профессиональная и опытная команда. И здесь очень важен тот момент, что это даже не организатор как юридическое лицо важен, а важна именно команда", - отметила она.