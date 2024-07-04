ВТБ ждет убытки в сегменте розницы в 2024 году

Причины - процентный риск и рост инвестиций в сеть и клиентов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует убытки в сегменте розницы в 2024 году из-за процентного риска и роста инвестиций в развитие новых точек продаж и клиентскую базу, заявил "Интерфаксу" в кулуарах финансового конгресса Банка России первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Розница - давно красный океан конкурентов. Облегчение переводов самому себе без комиссии в 30 млн рублей еще более окрасило это в багровый цвет. Раньше ты мог повысить ставку выше конкурента и надеяться на прирост пассивов, сейчас ты, повышая ставку, должен рассчитывать, что другие в ответ также повысят или перебьют, и, условно говоря, никакого движения пассивов не будет, у тебя по сути уходы скомпенсируются расходами, ты просто удорожишь свою пассивную базу. Соответственно в рознице банковская конкуренция усилилась, в том числе и войнами в программах лояльности", - заявил Пьянов.

"Если мы ставим цель номер один, она выше любого приоритета - по количеству клиентов - и видим в этом элемент инвестирования в клиента, то по сути в некоторые периоды нам приходится подходить к этому как к инвестиции ценой прибыли с получением этой прибыли потом, когда клиент останется с нами, будет использовать якорные продукты ВТБ", - добавил он.

В 2023 году розничный бизнес ВТБ показал чистую прибыль в 61,8 млрд рублей.

ВТБ в рамках новой стратегии развития планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40% (до 1,8 тысячи точек), а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов.

"Сегмент розницы в этом году будет убыточный из-за процентного риска, из-за концентрации в первый год стратегии инвестиций в развитие новых точек продаж и инвестиций в прирост клиентской базы. Прибыль в этом году нам принесут корпоративно-инвестиционный бизнес, средний и малый бизнес и работа с заблокированными активами", - сказал первый зампред ВТБ.

Банк в 2024 году планирует заработать чистую прибыль по МСФО в размере около 500 млрд рублей.