Льготную ипотеку в ВТБ чаще брали женщины

Чаще всего ипотечный кредит берут в возрасте 39 лет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Чаще всего ипотеку по льготной программе в ВТБ брали женщины, выяснили в банке в результате исследования.

"Чаще всего (...) за (льготной - ИФ) программой обращались женщины. Доля таких заемщиков в структуре выдач банка составила почти 60%", - говорится в исследовании.

В основном это были клиенты 39 лет. Из них более половины - не были в браке. 96% клиентов приобрели квартиры. Что касается среднего размера ипотеки, самый низкий был в 2020 году - 3,1 млн рублей, а самый высокий зафиксировали в 2023 году - 5,4 млн рублей. В 2024 году этот показатель упал до 4,2 млн рублей. Всего по итогам действия льготной ипотеки свыше 284 тыс. человек получили ее в ВТБ, объем сделок составил примерно 1,2 трлн рублей.

"Более чем за четыре года господдержкой-2020 воспользовались около 1,5 млн россиян. Общий объем сделок достиг 6 трлн рублей, пятую часть из которых предоставил ВТБ", - добавил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Льготная программа ипотеки была запущена в 2020 году как мера поддержки строительной отрасли в период пандемии. 1 июля 2024 года она закончила свое действие. В апреле президент поручил продлить срок действия "Семейной ипотеки" до 2030 года, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. В июне глава государства предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах под 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.