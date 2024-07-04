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Льготную ипотеку в ВТБ чаще брали женщины

Чаще всего ипотечный кредит берут в возрасте 39 лет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Чаще всего ипотеку по льготной программе в ВТБ брали женщины, выяснили в банке в результате исследования.

"Чаще всего (...) за (льготной - ИФ) программой обращались женщины. Доля таких заемщиков в структуре выдач банка составила почти 60%", - говорится в исследовании.

В основном это были клиенты 39 лет. Из них более половины - не были в браке. 96% клиентов приобрели квартиры. Что касается среднего размера ипотеки, самый низкий был в 2020 году - 3,1 млн рублей, а самый высокий зафиксировали в 2023 году - 5,4 млн рублей. В 2024 году этот показатель упал до 4,2 млн рублей. Всего по итогам действия льготной ипотеки свыше 284 тыс. человек получили ее в ВТБ, объем сделок составил примерно 1,2 трлн рублей.

"Более чем за четыре года господдержкой-2020 воспользовались около 1,5 млн россиян. Общий объем сделок достиг 6 трлн рублей, пятую часть из которых предоставил ВТБ", - добавил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Льготная программа ипотеки была запущена в 2020 году как мера поддержки строительной отрасли в период пандемии. 1 июля 2024 года она закончила свое действие. В апреле президент поручил продлить срок действия "Семейной ипотеки" до 2030 года, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. В июне глава государства предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах под 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.

ВТБ Сергей Бабин
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