На открытии торгов на "Мосбирже" рубль слегка подешевел к юаню

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дорожает на "Московской бирже" утром в четверг. Рубль дешевеет, торгуясь в узком диапазоне.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 5,7 копейки, до 11,96 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 6,64 копейки выше уровня действующего официального курса.

Совет директоров Банка России в июле может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта (п.п.), потребуются ли другие опции, будет зависеть от поступающих данных, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"На заседании в июне обсуждалась возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал он телеканалу "Россия 24".

Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Банк России предпримет все меры, чтобы обеспечить бесперебойное использование юаня как инструмента расчетов и инвестиций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Насколько вы знаете, российский рубль и китайский юань являются сегодня очень значимыми валютами для расчетов. И в контексте обеспечения внешнеэкономической деятельности, и в принципе с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов - как физических, так и юридических лиц. Очевидно, что те действия, которые недавно произошли в контексте наложения санкций на группу "Московская биржа", породили дополнительные страхи как у наших международных партнёров, так и у российских инвесторов, которые через организованные торги приобретали ту или иную валюту", - сказал Чистюхин журналистам в среду в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Петербурге в ответ на просьбу прокомментировать риски потенциальной остановки биржевых торгов юанем вслед за долларом и евро, ушедшими в ОТС-сегмент валютного рынка.

"Для меня очевидно, что мы сделаем все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и как средство для инвестирования продолжалось. Чтобы все механизмы для бесперебойного использования данной валюты были сохранены, либо найдены. Даже в том случае, если потребуются какие-то донастройки, нахождения новых путей, новых каналов", - заявил Чистюхин. Сегодня, по словам первого зампред ЦБ, "это наш приоритет".

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после подъема до максимумов с апреля в среду.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,7%, до $86,72 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах биржи NYMEX на 0,76%, до $83,23.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

В четверг в США отмечается День независимости, торги WTI проводиться не будут.