Заботкин сказал, что укрепление рубля больше связано с ДКП Банка России, чем с санкциями

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Постепенное укрепление рубля в этом году, в том числе и в период после приостановки биржевых торгов долларом и евро в середине июня, связано с влиянием денежно-кредитной политики Центробанка, в меньше степени - с давлением санкций на импорт, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он сказал об этом телеканалу "Россия 24" в кулуарах финансового конгресса ЦБ.

"Если отложить в сторону значительные краткосрочные колебания, которые произошли сразу после введения санкций (был день, когда произошло очень сильное укрепление курса, потом он на следующий день отскочил обратно), если посмотреть в целом - действительно, продолжилось (после включения "Московской биржи" и НКЦ в санкционный список США - ИФ) укрепление курса. Примерно на 1-2% курс укрепился в зависимости от валютной пары на сегодня по сравнению с 11 июня. С начала года укрепление курса - где-то 2-5% в зависимости от валютных пар. То есть идет на самом на самом деле постепенное укрепление курса", - сказал Заботкин.

По его мнению, это, в частности, связано как с эффектами проводимой денежно-кредитной политики, "которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений".

"И, наверное, какой-то эффект имеют санкции, которые сдерживают импорт из-за сложностей с расчетами. Но здесь эффект этого сюжета я бы не преувеличивал, поскольку одновременно с этим растут транзакционные издержки, расходы на платежи, на поставки, поэтому в целом возможно, что эта история на курс большого влияния на самом деле не оказывает, и курс продолжил укрепляться в рамках той тенденции, которую мы наблюдаем последние шесть месяцев", - резюмировал зампред ЦБ.