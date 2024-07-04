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Обе линии СПГ-завода "Сахалин-2" остановлены на плановое техобслуживание

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обе линии завода по сжижению природного газа (СПГ) "Сахалин-2" находятся на плановом техобслуживании, пишут аналитики Rystad Energy. По их данным, линии остановлены 17 июня и техобслуживание продлится примерно месяц.

15 июня член правления "Газпрома" Сергей Меньшиков заявил, что профилактические мероприятия на технологическом оборудовании проекта "Сахалин-2" проводятся в "плановом" режиме, тогда как в предыдущие годы после ухода иностранных участников и подрядчиков они были "вызовом".

Он напомнил, что в 2022 году оператор проекта перешел в российскую юрисдикцию. "Данный этап ознаменовал стабилизацию работ и последующее за этим начало нового периода развития проекта "Сахалин-2" с учетом выхода из него концерна Shell, выполнявшего роль технического консультанта", - отметил специалист.

"Ключевой задачей было и остается обеспечение бесперебойного производственного цикла с достижением плановых показателей добычи, производства и отгрузки СПГ и нефти в условиях ухода ключевых иностранных поставщиков оборудования и сервисных услуг. При этом в летние технологические остановы 2022 и 2023 годов выполнены все работы, необходимые для обеспечения безопасного и надежного функционирования основных технологических объектов проекта "Сахалин-2". Это был вызов, с которым блестяще справилась команда ООО "Сахалинская Энергия". Сейчас осуществляется подготовка к работам в летний останов 2024 года, которая благодаря полученному опыту ведется уже в плановом порядке", - уверен Меньшиков.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном на юге острова введен в эксплуатацию в 2009 году, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПГ.

Rystad Energy Газпром Сахалин-2 Сергей Меньшиков Shell
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