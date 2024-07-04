"Домодедово" 8 июля начнет замещение долларовых евробондов с погашением в 2028 году

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Домодедово" 8 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года, следует из условий размещения, опубликованных ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", которое выступит эмитентом замещающих бумаг.

Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Домодедово"-2028 (эмитент - DME Airport DAC).

Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.

По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.

Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 2 августа.

Выпуск с погашением в 2028 году - единственный, находящийся у "Домодедово" в обращении. Ставка купона по нему составляет 5,35%, ближайшая дата выплаты - 8 августа. Компания осуществляет выплаты держателям евробондов через раздельный платеж.

О планах заместить евробонды-2028 локальными бумагами группа DME, управляющая аэропортом "Домодедово", сообщала еще в июле прошлого года. Информацию о принятии корпоративного решения выпустить замещающие облигации компания раскрыла в начале апреля этого года. На прошлой неделе эмитент сообщил о регистрации выпуска замещающих бондов Банком России.