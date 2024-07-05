Фармкомпания "Промомед" установила ценовой диапазон IPO в 375-400 руб./акция

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон IPO ПАО "Промомед" установлен на уровне 375-400 руб./акция, говорится в сообщении фармкомпании.

В рамках сделки компания предлагает акции допэмиссии в количестве 40 млн.

Компания официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже 28 июня.

Сейчас уставный капитал эмитента состоит из 200 млн бумаг. Таким образом, в случае полного размещения акций уставный капитал может увеличиться на 20%.

Параметры IPO предполагают оценку бизнеса "Промомеда" в 75-80 млрд рублей (без учета допэмиссии), при условии ее полного размещения – от 90 до 96 млрд рублей.

Период сбора заявок на IPO – с 5 по 11 июля.

Ожидается, что старт торгов акциями "Промомеда" состоится 12 июля под тикером PRMD.

В рамках IPO компания и ее акционер берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на 180 дней. В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

"Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем предложения может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании", - сообщает в релизе.

По итогам IPO крупнейший акционер "Промомеда" сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале ПАО.

Согласно проспекту допэмиссии, основатель и председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый является единственным бенефициаром компании.