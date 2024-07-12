Wildberries внесла 15 юрлиц в совместную с владельцем Russ компанию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Wildberries передала 15 юрлиц компании "РВБ", которая была создана с владельцем Russ - ООО "Стинн", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Передача компаний состоялась 11 июля. Речь идет о юрлицах ООО "Вайлдберриз СК", ООО "Василиса", ООО "ВБ Алексин", ООО "ВБ Благовещенск", ООО "ВБ Волга", ООО "ВБ Гоу", ООО "ВБ Дубна", ООО "ВБ Елабуга", ООО "ВБ Индустри", ООО "ВБ Инжиниринг", ООО "ВБ Котовск", ООО "ВБ НЕвинномысск", ООО "ВБ Тренд", ООО "ВБ Фэшн", ООО "Домашняя поляна".

"Идет процесс объединения, как мы ранее анонсировали", - говорится в ответе пресс-служб Wildberries и Russ на запрос "Интерфакса" по факту передачи активов.

ООО "РВБ" учреждено 4 июля с уставным капиталом 20 млн рублей, 65% компании владеет ООО "Вайлдберриз", остальное получило ООО "Стинн".

Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор".

В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ сообщили об объединении, цель которого - "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия".

Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

Ранее сообщалось, что объединенная инфраструктура компаний будет включать цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры. География проекта охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего с населением более 5,8 млрд человек).

Выручка ООО "Вайлдберриз" (основное юрлицо Wildberries) в 2023 году составила 538,7 млрд рублей, чистая прибыль - 18,9 млрд рублей.

Группа Russ управляет рекламными конструкциями в 143 городах, суммарный охват которых превышает 85 млн человек в месяц.

Выручка ООО "Русс Аутдор" в 2023 году составила 27,9 млрд рублей, чистая прибыль - 4,86 млрд рублей.