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Brent подорожала до $87,71 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти к вечеру пятницы перешли к росту и завершают неделю в плюсе.

К 18:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,32%), до $87,71 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,38%), до $84,2 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3%.

Оба сорта завершают в плюсе четвертую неделю подряд на фоне прогнозов дефицита предложения в третьем квартале и роста спроса в условиях активизации туризма в летний период, а также опасений в отношении конфликта на Ближнем Востоке, отмечает MarketWatch.

Данные Минэнерго США показали падение коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе. Товарные резервы бензина и дистиллятов также существенно сократились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Отчет Минэнерго, однако, воспринимается рынком с долей скепсиса, учитывая возможные корректировки запасов нефтеперерабатывающими предприятиями в связи с ураганом "Берил", отмечают аналитики Sevens Report Research.

При этом последние статданные, в том числе падение июньских индексов деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, способствуют увеличению опасений в отношении перспектив экономического роста, говорят эксперты.

"Таким образом, сильные, но искаженные фундаментальные показатели рынка приходится сопоставлять со все более неопределенными экономическими ожиданиями, представляющими угрозу спроса на нефть во втором полугодии", - говорится в обзоре Sevens Report.

Brent WTI Минэнерго США Берил
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